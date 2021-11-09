также в разделеРелигия
В Харькове создадут сестричество милосердия УПЦ 6
На Кировоградщине освятили восстановленный храм УПЦ 4
Патриарх Кирилл назначил новую игуменью Корецкого монастыря 10
Верующие УПЦ сегодня празднуют день памяти преподобного Нестора Летописца 5
Епископ УПЦ рассказал, чему учит подвиг святого Димитрия Солунского 11
Митрополит Антоний рассказал о молитве, которая спасает от беды 15
Предстоятель УПЦ рассказал, что способна сделать молитва за умерших 12
Древний Спасо-Преображенский монастырь УПЦ в Межигорье просит принять участие в возрождении обители 9
В селе Михальча верующие УПЦ 1000 дней совершают молитвенное стояние в храме 13
В УПЦ считают, что патриарх Варфоломей не хочет видеть проблемы, которые стали последствием томоса 12
Митрополит Онуфрий объяснил, что поможет укрепить веру 8
Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи о богаче и Лазаре 9
На Киевщине митрополит Антоний освятил новый храм УПЦ при реабилитационном центре 8
Митрополит Онуфрий призвал верующих УПЦ проповедовать своими добрыми поступками 9
Митрополит УПЦ объяснил, почему каждый должен в этой жизни научиться смирению 37
Священник УПЦ рассказал о традиции ставить свечи в храме 88
На Черкасчине освятили новый храм УПЦ 21
Верующие УПЦ просят поддержать петицию против продвижения гендерных теорий 42

На Черниговщине в Прилуках верующие Украинской Православной Церкви почтили чудотворную икону Божией Матери «Скорбящая».

Фото: Нежинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, праздничную Божественную литургию в Преображенском соборе города совершил епископ Ладанский Феодосий.

После Литургии духовенство и верующие совершили крестный ход и молебен ко Пресвятой Богородице перед ее чудотворным образом.

*** Прилуцкая икона Божией Матери была признана Синодом УПЦ чудотворной 23 сентября 2008 года, тогда же было установлено празднование иконе, именуемой «Скорбящая», на 6 ноября.

Чудесная история этого образа берет свое начало в 1977 году, когда православные супруги Александр и Евдокия Палехи купили для сына Ивана небольшой земельный участок в Прилуках и начали строительство нового дома. Разбирая обветшалый сарай, семья обнаружила старую темную доску с едва заметными очертаниями святого образа. Старинную икону очистили от пыли и мусора и внесли в дом, где святыня начала обновляться. 

В 1991 году семья передала икону Спасо-Преображенскому собору Прилук. Для святыни был сделан киот с ажурной резьбой. За тридцать лет, которые прошли с момента обретения иконы, она обновилась почти полностью: на ней четко проступило изображение Божьей Матери. 

Список чудес от Прилуцкой иконы, постоянно пополняющийся новыми рассказами, состоит из более сотни случаев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги