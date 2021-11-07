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Каждый человек в своей мере способен на то, чтобы поддерживать нуждающихся словом или делом.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал Львовской епархии, об этом сказал в своем слове митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

«Выражение «богач и Лазарь» давно вышло за пределы церковной ограды, став широко известным и в светском мире. Его употребляют в отношении людей, ведущих ярко противоположный образ жизни, имеющих кардинально разные взгляды на то, как относиться к ближним и к Богу. В более узком смысле, говоря о людях как о «богаче и Лазаре», имеется в виду безучастность богатого к жизни нищего», - сказал митрополит.

Он отметил, что ситуация описанная в притче, в той или иной степени случалась в жизни каждого. «Ведь мы часто проходим мимо людей, нуждающихся в нашей поддержке», - добавил архиерей.

«Знаем немало примеров, когда успешный человек, живущий церковной жизнью, искренне, с большой любовью к людям и с большой благодарностью к Богу совершает дела милосердия. Известны также случаи, когда люди, преуспевающие в каком-либо виде деятельности, в процессе материального роста, теряют способность быть чуткими, внимательными и отзывчивыми», - сказал владыка.

По его словам, это происходит из-за того, что окружающие злоупотребляют добротой этого человека. «Этим они в какой-то момент способны отвернуть его от желания помогать. Но в большинстве случаев к вратам безразличия ведут дорожки гордости и самолюбия.
Человек теряет понимание того, что все его сбережения накоплены им благодаря милости Божьей, через создание вокруг него таких условий, чтобы его таланты были реализованы в конкретное прибыльное дело. На смену этому пониманию приходит ощущение того, что человек воспринимает себя как первоисточник своего благополучия, и свои таланты – как исключительно личную заслугу. И здесь в сердце человека закладывается то, что называют «семя тли». Иногда такой процесс перемены происходит очень незаметно, но, когда он завершается и обнаруживается человеческой совестью, порой бывает уже поздно что-то менять», - пояснил иерарх УПЦ. 

Митрополит Филарет советует быть очень внимательными к движениям своего сердца, чтобы в случае его колебаний не пропустить появления червоточинки.

«Речь не идёт о совершенном раздаянии своих сбережений. Каждый в своей мере способен на то, чтобы поддерживать нуждающихся словом или делом. Мерило здесь находится внутри нас. Главное тут иметь внутренне желание и стремление помогать, а Господь уже организует пространство, где эти намерения воплотятся в жизнь», - заключил Львовский архиерей.
ForUm

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