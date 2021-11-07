Администрация США считает нужным подписать в ноябре текущего года новую хартию о стратегическом партнерстве с Украиной, чтобы отразить в ней современные реалии.

Как пишет UA.NEWS, об этом сказал во время брифинга представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах XXI века», - сказал Прайс.

Он напомнил, что 10 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен будет принимать главу Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Именно тогда стороны планируют подписать новую хартию.

10 ноября в Вашингтоне Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США, на котором, в частности, должны рассмотреть план трансформации Украины.м