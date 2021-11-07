Каждый из нас хоть раз играл в игры на компьютере, телефоне или планшете и застревал там на долго, ведь в любой онлайн-игре притупляется чувство времени. Соответственно, сегодня расскажем, как не попасть в психологические ловушки онлайн-игр.

Разработчики игр используют множество приемов, чтобы игрок подольше оставался в игре и по окончании быстрее возвращался.

Кроме усовершенствования и тюнингования игр, разработчики используют специальные психологические приемы и манипуляции, называемые «темными паттернами».

В некоторых играх, игрок за вход в игру, просмотр рекламы, размещение рекламы игры у себя на странице в социальной сети получает бонус, средства, которые можно использовать в игре или дополнительные жизни или тайминг. Подобным методом отличается обучающая программа Duolingo, таким образом она мотивирует к обучению каждый день.

Иногда в игре нужно выполнять задания или проходить уровни в определенное время, тогда игрок может удваивать свои достижения или повысить уровень своего персонажа и т. д. Такие условия игры можно наблюдать в Pokemon GO, где определенных персонажей можно поймать только в темное время суток.

В некоторых играх обязательным условием, чтобы повысить свой статус в игре или перейти на следующий уровень – нужно привлечь новых игроков.

Яркий пример манипуляции можно наблюдать в приложении Snapchat, потому что там работает Streak. Его принцип таков: для запуска специальной серии в игре вам нужно каждый день делиться изображениями с другими пользователями, если пропускается хотя бы один день, то все обнуляется. И пользователи чата годами выполняют все эти действия, чтобы игра не вернула их в самое начало – это и есть одно из проявлений «темных паттернов».

Но больше всего страдают от шантажа игры геймеры, играющие целыми командами. Если из команды выбывает один игрок, то она теряет свой прогресс, или же команда становится слабее, или вообще не может дальше продолжать игру.

Мы описали лишь несколько приемов, чтобы игроки максимально проводили свое время в играх, но их намного больше. И разработчики игр используют их по максимуму.