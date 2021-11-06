Перспективы принятия Украины в ряды Североатлантического Альянса - это, прежде всего, вопрос политического характера. Европа вынуждена учитывать позицию Путина в этом вопросе.

Как пишет Слово и Дело, об этом заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова».

«Я общался со всеми послами. Все говорили: «Ваше время придет». Но действительно, европейские страны, участники Альянса, учитывают позицию Путина» - сказал министр.

По мнению Резникова, Европа и США отдают себе отчет, что вступление Украины в НАТО резко обострит отношения с Россией. Поэтому они вынуждены учитывать позицию Путина.

«Наконец-то начали говорить в США, что есть агрессор, это дает надежду, что они понимают, что Украина уже должна вступить в Альянс» - добавил он.

Напомним, что у Путина заявили: возможное вступление Украины в ряды НАТО станет для России самым худшим сценарием развития событий. Поэтому Москва примет активные меры для противодействия членству Украины в НАТО и обеспечения собственной безопасности. При этом в России вынужденно все-таки признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО.