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Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов назвал присутствие российских военных в Крыму «исключительно необходимостью обеспечения стабильности в регионе».

Он отметил, что «это не несет никакой угрозы глобальной безопасности», пишет Крым.Реалии со ссылкой на «РИА Новости».

Так он, в частности, отреагировал на информацию, которая звучала на недавних заседаниях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Белоусов указал на то, что Москву вновь «пытаются обвинить в агрессии и оккупации» – с одной стороны Украина, а с другой – Грузия.

«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», – цитирует дипломата агентство.

Белоусов назвал военное присутствие России в Крыму «легитимным».

«Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности», – сказал российский дипломат.

«Очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье – это как раз фактор стабильности», – добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Вашингтон рассказал о десятках тысяч российских военных, которые сейчас находятся в аннексированном Крыму. Также Зеленский заявлял, что Черное море и украинский Крым – не «собственность одного человека» и отметил важность восстановления безопасности в регионе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указывал на необходимость большее присутствие НАТО в Черном море после ситуации с российской аннексией Крыма.

Министерство обороны Украины со ссылкой на разведку сообщало, что по состоянию на начало ноября у границы Украины, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса Россия сосредоточила около 90 тысяч своих военных.
ForUm

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