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Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года. Это звание получил голливудский актер Крис Эванс.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Page Six.

На следующей неделе Эванс будет представлен на обложке нового выпуска People. Актер известен по роли Капитана Америки во франшизе «Мстители».

В прошлом году этот титул получил американский актер Майкл Б. Джордан.

Как сообщалось, журнал People с 1985 года выбирает самого сексуального мужчину в мире. Среди тех, кто получал этот титул – Мэл Гибсон, Брэд Питт, Шон Коннери, Том Круз, Джордж Клуни, Идрис Эльба, Дэвид Бекхэм
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