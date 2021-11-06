25 063 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 ноября 2021 года. В частности, заболели 1541 ребенок и 398 медработников.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 5 057 человек;
- летальных случаев – 793 (антирекорд);
- выздоровело – 11 817 человек;
- проведены тестирования в сутки – 149 446 (в том числе методом ПЦР – 71141, методом ИФА – 21924);
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 56 381.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 058 014 человек;
- выздоровело – 2 504 236 человек;
- летальных случаев – 71 635;
- проведено ПЦР-тестирований – 14 801 967.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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