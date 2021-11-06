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25 063 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 ноября 2021 года. В частности, заболели 1541 ребенок и 398 медработников.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 5 057 человек;
  • летальных случаев – 793 (антирекорд);
  • выздоровело – 11 817 человек;
  • проведены тестирования в сутки – 149 446 (в том числе методом ПЦР – 71141, методом ИФА – 21924);
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 56 381.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 058 014 человек;
  • выздоровело – 2 504 236 человек;
  • летальных случаев – 71 635;
  • проведено ПЦР-тестирований – 14 801 967.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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