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4 ноября международная неправительственная организация Conflict Armament Research («Исследователи оружия конфликтов») опубликовала отчет под названием «Оружие войны в Украине. Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях».

Как сообщил пресс-центр СБУ, на 230 листах этого исследования содержится значительный массив фактологических данных, которые являются бесспорным свидетельством использования незаконными вооруженными формированиями на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях вооружения и военной техники именно российского происхождения.

Это первый отчет Conflict Armament Research, который стал результатом сотрудничества этой организации с контрразведкой Службы безопасности Украины, начатой ​​в 2018 году.

Эта работа имела целью доказать международному сообществу объективную и беспристрастную информацию о характере и происхождении оружия на Востоке Украины.

Опубликованный отчет впервые подробно охватил большой объем данных по вооружению и российскому производству. Специалистами Conflict Armament Research изучены десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Активную поддержку в деятельности экспертов Conflict Armament Research оказали также Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел Украины, Офис генерального прокурора, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины и Государственная пограничная служба Украины. Совместными действиями оказано содействие интернациональной организации в собрании и анализе выявленных и изъятых отдельных видов вооружений и военной техники (ВВТ) российского происхождения в районе ООС.

«СБУ будет продолжать работу в этом направлении и совместно с Министерством иностранных дел Украины будет принимать меры по распространению доказательств незаконных поставок ВВТ с территории РФ на ТОТ Украины в Донецкой и Луганской областях», - заявили в ведомстве.

Conflict Armament Research создана в 2011 году и наделена полномочиями Европейского Союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении ВВТ, используемых в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.
ForUm

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