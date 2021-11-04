Киевские таможенники разоблачили попытку вывоза за границу через аэропорт «Борисполь» живых животных – трех молодых волков, сообщила пресс-служба ведомства.

За документами, предоставленными в таможенный контроль, из Украины в Непал следовали три собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тысяч гривен.

Однако при осмотре груза киевские таможенники обнаружили разногласия с заявленными данными, поскольку так называемые «собаки» подавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не были подобны милым и привычным лайкам, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса.

Для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты.

Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение на Харьковщину в «Фельдман экопарк».

На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации и документов на право перемещения волков, а именно разрешения CITES, документов о праве приобретения животных, ветеринарного свидетельства – отправитель не имел.

Мероприятия после обнаружения правонарушения проводились совместно с пограничниками.