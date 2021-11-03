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В Днепре освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница».

Фото: Днепропетровская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, чин великого освящения совершил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия. 

После богослужения митрополит Ириней подарил приходу икону Благовещения Пресвятой Богородицы, а благодетелям вручил ордена УПЦ.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в Горловке митрополит Митрофан освятил Благовещенский храм Украинской Православной Церкви, построенный на фундаменте церкви, разрушенной артобстрелом семь лет назад.
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