Международные учреждения, длительное время финансирующие hromadske, уменьшают размеры денежной поддержки в следующем году. На последнем заседании члены ОО «Общественное телевидение» приняли решение о будущем организации. Большинство членов поддержали решение сохранить ОО и вернуться к общественно-политическому направлению, сообщается на сайте hromadske.

Это означает, что придется перевести часть команды на контракты фрилансеров, отказаться от некоторых продуктов и снизить затраты на производство.

Со следующего года hromadske планирует усилить сайт аналитическими текстами и репортажами. Редакция хочет, чтобы в фокусе были только важные для общества темы, а опубликованная информация помогла пользователям принимать взвешенные решения.

«В 2013 году hromadske объединило людей, выступавших против несправедливости в обществе, против коррупции и лжи власти. Впоследствии одними из первых поехали освещать захват украинского Крыма и начало российско-украинской войны, рассказывали об оффшорах топ-политиков и отстаивали права людей, даже когда это дорого стоило нам. Честность, острота и приверженность принципам – это то, что всегда характеризовало hromadske. Это и есть наша ДНК», — говорит главная редактор hromadского Евгения Моторевская.

На YouTube команда откажется от студийных шоу, но сосредоточится на спецрепортажах и документальных проектах.

«Мы используем это время, чтобы провести в организации переформатирования и оптимизировать целый ряд процессов. Необходимость перемен на hromadske давно обсуждалась и среди команды, и среди коллег по цеху, и среди нашей лояльной аудитории. Их время пришло», — говорит директор организации Юлия Федов.

Сейчас редакция работает над созданием контент-стратегии на следующий год.