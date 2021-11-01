также в разделеОбщество
В «красных» зонах усилят проверки COVID-сертификатов
УЗ возобновляет курсирование международного поезда Мукачево-Будапешт 9
В двух отелях возле Рады откроют пункты вакцинации 8
СМИ рассказали о планах скандального таможенника Скоромного возглавить Одесскую ГТС 16
В Кабмине заявили о стабилизации в регионах, которые первыми вошли в «красную» зону 12
Уровень госпитализаций в Украине вышел на плато после трехмесячного роста 24
У Госэкоинспекции претензии к «Киевводоканалу» на 24 миллиона
Укрзализныця получила первые 5 из 100 новых пассажирских вагонов 55
В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний по делу МН17 13
В Украине за неделю привитых от COVID-19 больше, чем за весь июнь 29
Ушел из жизни ветеран Второй мировой Иван Залужный, внук которого погиб на Донбассе 146
В Черновцах COVID-реанимации загружены на 100% 19
Получить COVID-сертификат в «Дие» стало проще 38
С 1 ноября вступают в силу новые правила дорожного движения 225
Житель Ривного купил COVID-сертификат в Telegram: ему грозит тюрьма 24
Более половины областей Украины - в «красной» зоне 28
На востоке Украины прошли боевые учения 25
В Украине продолжается вакцинация от коронавируса: за сутки более 177 тысяч 19

Международные учреждения, длительное время финансирующие hromadske, уменьшают размеры денежной поддержки в следующем году. На последнем заседании члены ОО «Общественное телевидение» приняли решение о будущем организации. Большинство членов поддержали решение сохранить ОО и вернуться к общественно-политическому направлению, сообщается на сайте hromadske.

Это означает, что придется перевести часть команды на контракты фрилансеров, отказаться от некоторых продуктов и снизить затраты на производство.

Со следующего года hromadske планирует усилить сайт аналитическими текстами и репортажами. Редакция хочет, чтобы в фокусе были только важные для общества темы, а опубликованная информация помогла пользователям принимать взвешенные решения.

«В 2013 году hromadske объединило людей, выступавших против несправедливости в обществе, против коррупции и лжи власти. Впоследствии одними из первых поехали освещать захват украинского Крыма и начало российско-украинской войны, рассказывали об оффшорах топ-политиков и отстаивали права людей, даже когда это дорого стоило нам. Честность, острота и приверженность принципам – это то, что всегда характеризовало hromadske. Это и есть наша ДНК», — говорит главная редактор hromadского Евгения Моторевская.

На YouTube команда откажется от студийных шоу, но сосредоточится на спецрепортажах и документальных проектах.

«Мы используем это время, чтобы провести в организации переформатирования и оптимизировать целый ряд процессов. Необходимость перемен на hromadske давно обсуждалась и среди команды, и среди коллег по цеху, и среди нашей лояльной аудитории. Их время пришло», — говорит директор организации Юлия Федов.

Сейчас редакция работает над созданием контент-стратегии на следующий год.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги