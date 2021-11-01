В Киеве полицейские сообщили о подозрении пяти лицам за подделку COVID-сертификатов, сообщила пресс-служба столичного главка.

Посредством фальшивой медицинской документации правонарушители пытались избежать обязательной самоизоляции, однако во время проверки их остановили сотрудники пограничной службы. Теперь за совершенное им грозит до двух лет ограничение свободы.

К сотрудникам Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории аэропорта «Жуляны» у пяти человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки, а именно – при сканировании QR-кода информация о вакцинировании граждан не отображалась. Для выяснения обстоятельств на место прибыли следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что справки, которые предъявили пограничникам, нарушителям на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались. Злоумышленники предоставили поддельные сертификаты о вакцинации, хотя на самом деле не вакцинированы. Таким образом они хотели избежать обязательной самоизоляции, вернувшись домой из путешествия. Фигуранты – ранее не судимые жители столицы и Киевщины, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

Дознавателем Соломенского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой нарушителям сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.