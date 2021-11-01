также в разделеСтолица
В Киеве за сутки обнаружили 495 больных COVID-19. Умерли 39 человек 8
С 1 ноября в Киеве вводят единый скоростной режим 40
В Киеве горела квартира, есть погибший 14
В аэропорту «Борисполь» у пассажиров обнаружили поддельные COVID-сертификаты 42
На НСК «Олимпийский» в Киеве откроют пункт вакцинации 9
В Киеве – 1616 новых больных COVID-19, умерли 46 человек 8
Госкомиссия установила в Киеве «красную» зону 47
Школа на дистанционке, транспорт – с сертификатом: Киев вводит строгие ограничения 538
Кличко просит Кабмин ввести «красную зону» в Киеве 18
Киев – на пороге «красной зоны», комиссия соберется завтра 25
Мошенники пытались продать участок земли в Киеве за $1 млн 13
В Киеве – 1451 новый случай COVID-19 за сутки. 39 человек умерли 18
Кличко показал видео из реанимации киевской COVID-больницы 37
В Киеве задержали парней, поджигавших авто «по заказу» 61
НБУ отсудил гостиницу «Салют» в Киеве 28
В Киеве за сутки – 1416 новых больных COVID-19. 54 человека умерли 15
Киеву придется выкупить цех «Большевика» у победителя аукциона 25
В Киеве обнаружили за сутки 1135 больных COVID-19. 37 человек умерли 18

В Киеве полицейские сообщили о подозрении пяти лицам за подделку COVID-сертификатов, сообщила пресс-служба столичного главка.

Посредством фальшивой медицинской документации правонарушители пытались избежать обязательной самоизоляции, однако во время проверки их остановили сотрудники пограничной службы. Теперь за совершенное им грозит до двух лет ограничение свободы.

К сотрудникам Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории аэропорта «Жуляны» у пяти человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки, а именно – при сканировании QR-кода информация о вакцинировании граждан не отображалась. Для выяснения обстоятельств на место прибыли следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что справки, которые предъявили пограничникам, нарушителям на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались. Злоумышленники предоставили поддельные сертификаты о вакцинации, хотя на самом деле не вакцинированы. Таким образом они хотели избежать обязательной самоизоляции, вернувшись домой из путешествия. Фигуранты – ранее не судимые жители столицы и Киевщины, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

Дознавателем Соломенского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой нарушителям сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги