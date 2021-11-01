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На Сумщине в селе Косовщина освятили новый храм Украинской Православной Церкви в преподобного Лаврентия Черниговского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, чин освящения совершил митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг храма, после чего митрополит Евлогий наградил благотворителей и строителей храма. 

Как сообщалось, на Черниговщине в селе Махновка митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь Святой Троицы.
ForUm

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