На Черниговщине в селе Махновка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Святой Троицы.

Фото: Нежинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, чин освящения совершил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

За богослужением молились об избавлении от эпидемии коронавируса и о врачах, ведущих борьбу с болезнью.

Митрополит Климент поздравил прихожан с освящением храма и призвал на всех Божье благословение.

Как сообщалось, на Днепропетровщине в Каменском митрополит Владимир освятил новый храм-часовню УПЦ в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при хосписе паллиативной помощи, а на Волыни в селе Угринов новый храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» освятил епископ Камень-Каширский Афанасий.