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В городе Ровно полицейские случайно разоблачили 18-летнего местного жителя, который купил в Сети 13 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом в субботу, 30 октября, сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.

Отмечается, что во время патрулирования города вечером в пятницу патрульные обнаружили легковое авто Seat Ibiza, припаркованное с нарушением правил дорожного движения.

Во время проверки документов находившееся в салоне авто молодые люди заметно нервничали, в связи с чем правоохранители провели поверхностную проверку машины. В результате были обнаружены 13 сертификатов о прививках от COVID-19, однако QR-код на документах не считывался.

«Полицейским житель Ровно пояснил, что заказал "документы" для себя и друзей через мессенджер Telegram. Стоимость каждого - тысяча гривен», - говорится в сообщении.

Работники уголовного розыска совместно с киберполицейскими проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия для установления точного портала продажи сертификатов и IP-адресов.

По факту использования заведомо подложных документов ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований (ч.4 ст.358 УК). Парню грозит до двух лет ограничения свободы.
ForUm

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