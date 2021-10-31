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Президент США Джо Байден встретился с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и вице-канцлером, кандидатом на должность главы немецкого правительства Германии Олафом Шольцем. На встрече Байден поднял вопрос поддержки Украины.

Об этом пишет пресс-служба Белого дома.

Он поздравил канцлера Меркель с более чем 16-летним руководством по вопросам, имеющим важное значение для общей безопасности и процветания, а также для трансатлантических отношений.

«Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях», - говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, в том числе усилия по обеспечению продолжения гуманитарной помощи. Президент Байден поблагодарил Германию за то, что она приняла 35 000 афганцев, переехавших в США.
ForUm

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