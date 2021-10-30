Притча Христа «о сеятеле» (Лк. 8:5-15) является целиком про каждого человека.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих.

«При засевании семенем, или Словом Божьим, возникает четыре различных условия для его возрастания: при дороге, на камне, между бурьяном и в плодородной почве. Соответственно, кажется, что ровно таким же образом возникает, возрастает или погибает вера в человеке, тоесть всех людей, услышавших Благую Весть, условно можно разделить на четыре типа ее усвоения в зависимости от «качества» души», - напомнил отец Владимир.

Священник предложил остановиться на каждом случае попадания семени в определенные условия.

«Первое, о чем говорит Христос, что семя, упавшее при дороге, «суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись» (Лк. 8: 12). Неверующими мы себя не назовем, но только где реальные проявления веры? Если не относим себя к тем, кто «верит в душе», если такое отношение считаем профанацией веры, то должны как-то отличаться от общего суеверного населения страны. Когда развалился Советский Союз и у людей образовался духовный вакуум, когда народ хлынул в храмы за крещением, освящением корзинок, домов и машин – началась массовая ролевая игра в религию не имевшая ничего общего с подлинной религиозностью. Сформировался целый пласт людей, которых стали называть «нецерковными». Им обозначаем нонсенс – крещеных людей, своей жизнью фактически засвидетельствовавших нахождение вне Церкви, ищущих «карманного» Бога, Которого можно «доставать» лишь в удобные для этого моменты. Но давайте еще подумаем, не коснулась ли это и нас? Насколько правильно расставлены акценты в духовной жизни? Спаситель говорит, что диавол уносит слово Божье из сердца человека, а кто его туда пропустил? В моменты осознанного совершения греха, когда отдаемся ему, проходим точку невозврата, теряем возможность сопротивления и контроля, на какое-то время действительно становимся одержимыми. Эти мгновения слабости являются мгновениями контакта со злом», - объяснил он.

Протоиерей Владимир Долгих отметил, что диавол может создавать иллюзию нравственного и духовного прогресса, но он обязательно потребует за это плату, а ошибка начинается ровно в тот момент, когда в духовной жизни неправильно расставляются приоритеты.

«В Церкви бывает ищем какие-то варианты собственной реализации, закрываем детские душевные травмы, находим единомышленников, делаем многое, но не ищем Христа. Да, Он присутствует в нашей жизни, однако не на первом месте», - подчеркнул он.

Далее священник рассказал, что семя, упавшее в каменистую почву, относится к тем, «которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лк. 8:13).

«Разве не было в жизни таких моментов? Разве можем сказать, что свет веры всегда освящал каждый момент нашей жизни? Главное помнить, что через страдания не идем к Спасителю, стоящему за страданием, а преодолеваем страдания вместе с Ним. Только при таком отношении вера станет настоящим и твердым фундаментом нашей жизни. Искушения могут быть разными, но даже при относительно небольших проблемах нередко опускаем руки. Чувство страха, нервозности или тревоги будто парализует не столько тело, сколько ум. Мысли о проблемах заполняют голову, а решимости сконцентрироваться, взять себя в руки и сделать то, что нужно не хватает. В такие моменты, пусть и временно, но все-таки теряем веру», - пояснил отец Владимир.

По его словам, семя которое падает среди терний, относится к тем, «которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода» (Лк. 8:14).

«Если в предыдущем случае веру потрясают какие-то более или менее серьезные испытания, которые действуют продолжительный срок, но нечасто, то повседневного «бурьяна» хватает всегда. В постмодерне человек полностью оторван от своих культурных, народных, исторических и духовный корней. Он вброшен в мир, где ничего не ценно, где последнюю и единственную ценность сохраняют лишь его собственные желания, не зависимо от их качества и содержания. Многое критикуем в современном мире, но давайте не будем лукавить и признаемся, что каждому из нас хочется пожить хорошо, и как только даем волю, она разрастается до довольно крупных размеров. Как только купишь одно, сразу хочется другое, как только достигнешь одного, тут же хочется большего. Житейские желания, не освещенные духовным опытом, приводят к забвению о вере. В этом постоянно каемся, но все равно постоянно возвращаемся к одному и тому же», - продолжил священник.

Семя, упавшее в плодородную землю, относится к тем, кто «услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лк. 8:15), пояснил отец Владимир.

«Это жизнь под «прожектором» Евангелия. Это «прожектор» не «полицейского» Бога, выискивающего в нас недостатки, а «прожектор» любви, которую можно принять лишь добровольно. Жизнь в евангельском свете трудна, некомфортна, требует постоянных усилий и трудов, но это жизнь свободного человека. Бремя свободы нелегко, но оно того стоит. В конце концов, сохраняя слово Божье и принося плоды по силе, однозначно обретем разрешение всех проблем, растворение болей и долгожданный мир в Боге и с Богом», - заключил протоиерей Владимир Долгих.