Экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

«Хочу подчеркнуть, что все, кто нарушает Закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин», - написал он.

По всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы. Только за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств.

«И просто обращаюсь к каждому по-человечески! Все, кто задумывается купить поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы ранее судимы? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни из-за такого решения», - резюмировал министр.

Как сообщал ForUm, на днях в аэропорту «Борисполь» во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток – бывшая нардеп Надежда Савченко.