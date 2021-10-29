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Народная традиция занавешивания зеркал и зеркальных поверхностей в период похорон не имеет никакого смысла.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Практика завешивания зеркал, с которой мы, к сожалению, очень часто сталкиваемся при похоронах умерших, - это, конечно же, суеверие, так как никакого отношения к церковной традиции не имеет. Да и не может иметь, так как причина данной практики - мол, душа недавно умершего может заблудиться в зеркалах и при этом попасть в какой-то параллельный мир - не выдерживает никакой критики», - отметил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ объяснил, что с точки зрения православного учения, души умерших не блуждают первое время по земле, в каких-то привычных для себя местах, но сразу же возносятся к Богу, где удостаиваются предварительного, так называемого частного суда.

«В результате этого частного суда душа умершего определяется либо к блаженству, либо же к мучениям. Однако, стоит указать, что как блаженство, так и мучения для души с момента частного суда и до суда всеобщего не являются полноценными, ведь полноценными они могут стать лишь после воссоединения души с ее телом. А последнее наступит только после всеобщего воскресения», - подытожил Андрей Музольф.

 

 

 

 

 

 
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