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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали группу квартирных мошенников в Харькове. Злоумышленники хотели «отжать» квартиру одного из жителей города, который оказался полковником запаса СБУ. В настоящее время злоумышленники задержаны, сообщается на странице ведомства в Facebook.

По имеющейся информации, группировка состояла из трех человек: два из них – граждане одной из закавказских стран, а третяя – украинка. Злоумышленники занимались мелким мошенничеством и решили «масштабировать» свою деятельность – за счет «отжима» квартир у жителей города.

Сначала злоумышленники через свои связи в криминальной среде изготовили поддельные нотариальные доверенности. Затем на основе этих «документов» зарегистрировали свое право собственности на чужую квартиру в центре Харькова. В дальнейшем мошенники передали эту недвижимость в залог, якобы они ее владельцы.

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При этом реальным владельцем квартиры является полковник запаса, бывший сотрудник Харьковского управления СБУ, ветеран подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

После того как злоумышленники оформили договор залога и получили деньги, стражи порядка задержали всех трех участников группировки.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников преступной группы к другим аналогичным преступлениям на территории региона.
ForUm

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