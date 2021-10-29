По данным Государственной налоговой службы, площадь сельскохозяйственной земли, обработка которой официально не фиксируется, составляет 10 млн га или одну шестую площади Украины.

Об этом в интервью Экономической правде сообщил исполняющий обязанности главы ГНС Евгений Олейников.

«Мы еще в начале года пытались сосчитать, сколько земли у нас фактически обрабатывается, но номинально, в отчетности, она не обрабатывается. Мы получили цифру более 10 миллионов гектаров — это земля, обработка которой нигде не фиксируется», — заявил он.

10 млн га – это 100 тыс. квадратных километров – это больше всей площади Венгрии (93 тыс. квадратных километров).

По словам Олейникова, изменения в налоговое законодательство, вводящие минимальное налоговое обязательство, должны способствовать тому, что местные бюджеты будут получать больше доходов с такой земли.

«Но есть ситуации, когда крупные аграрии используют систему неофициальной аренды земли, то есть не показывают ее в отчетности. Я не могу сказать конкретно, кто и сколько – это уже нужно доказывать», – добавил он.

Минимальное налоговое обязательство, которое должно изменить систему налогообложения аграриев, содержится в законопроекте №5600, который должен пройти второе чтение в парламенте.