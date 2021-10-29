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По состоянию на октябрь 2021 года в Израиле работают около 1250 украинских строителей. В настоящее время правительством государства Израиль принято решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины, сообщила пресс-служба Посольства.

В этом контексте сообщается, что 8-11 ноября 2021 года при непосредственном участии израильских экзаменаторов на базе Государственного учебного заведения «Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства» (г. Киев, ул. Болсуновская, 31/37) состоится процедура тестирования и отбора заявителей.

Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук провел встречу с Ицхаком Мойалем – председателем Федерации работников строительной и деревообрабатывающей промышленности государства Израиль.

Состоялось знакомство с организационной структурой профсоюзов государства Израиль, направлениями взаимодействия с профсоюзными организациями Украины.

Наибольшее внимание во время беседы уделено обеспечению прав и социальной защиты граждан Украины, имеющих право на трудоустройство в Израиле в соответствии с Имплементационным протоколом (строительная отрасль) между Министерством социальной политики Украины и Управлением по вопросам населения и иммиграции при Министерстве внутренних дел Государства Израиль в Соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Государства Израиль от 2017 года.

Также стороны констатировали, что наличие четких и прозрачных правил по привлечению рабочей силы из Украины мешает нелегальной трудовой миграции в Израиль.
ForUm

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