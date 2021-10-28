Европа остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, за последнюю неделю (18 – 24 октября) на Европейский регион приходится более половины (57%) мировых новых еженедельных случаев COVID-19. Этот регион был единственным, где сообщили об увеличении случаев.

В других регионах зафиксировали снижение количества новых случаев, в частности, в Африканском регионе – на 21%, в западной части Тихоокеанского региона – на 17%.

В общей сложности количество случаев COVID-19 в мире возросло на 4% по сравнению с показателями за предыдущую неделю и составляет 2940336. Еженедельное количество новых летальных исходов также возросло (на 5%) по сравнению с прошлой неделей и составляет 49413.

Увеличение смертей отмечено в регионах Европы (14%) и Юго-Восточной Азии (13%), тогда как наибольшее снижение наблюдалось в регионах западной части Тихого океана (16%), Восточного Средиземноморья (13%) и Африке (11%).

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в США (512956; снижение на 12%), Великобритании (330465; рост на 16%), России (248956; рост на 15%), Турции (196850; снижение на 8%) и Украине (134235; увеличение на 43%).

Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 28 октября зафиксированы 245784983 случая COVID-19, в том числе 4987890 летальных, выздоровели 222782901 человек.

В Украине за минувшие сутки, 27 октября, зафиксировали 26071 случай коронавирусной болезни COVID-19, летальных исходов – 576, выздоровели 10006 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2851804 человека, выздоровели 2411711 человек, летальных исходов – 66204.