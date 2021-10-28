также в разделеЭкономика
Шмыгаль обещает неизменную цену на газ для людей до конца отопительного сезона
СМИ: Украина разрешит импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в ноябре 180
АМКУ оштрафовал на 200 млн поставщиков продуктов питания в школы 14
В ФРГ сделали еще один шаг к сертификации «Северного потока - 2» 57
Завод «Большевик» продали на аукционе за 1,4 миллиарда 33
Правительство утвердило новый состав правления Укрзализныци 19
Шмыгаль рассказал, куда направят второй транш от ЕС 31
Посол: «Газовое» предложение Украины передали министерству экономики и энергетики ФРГ 43
ОП: Деньги от МВФ пойдут на финансирование дефицита госбюджета 14
НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины 21
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 8,5% 16
Посол ЕС: Синхронизация украинских электросетей с европейскими – все еще отдаленная перспектива 18
Оператор ГТС подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока-2» 25
Витренко: Украина может отказаться от импорта газа в течение 5 лет 29
Шмыгаль рассчитывает получить «таможенный безвиз» в 2022 году 18
Ливия открыла рынок для новой категории украинского животноводства 23
В Украине сокращается поголовье всех видов сельхозживотных 39
СМИ: Зеленский хочет сменить главу НБУ, Ермак ищет кандидатов 18

Национальный банк Украины применил к страховой компании ОДО «СК «КРОК» (ЕГРПОУ 38799866) меру влияния посредством отзыва (аннулирования) всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования. Такое решение правление Нацбанка приняло на заседании 26 октября 2021 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Национальным банком в августе этого года назначено проведение внеплановой инспекционной проверки указанной страховой компании. По результатам проверки специалистами Департамента инспектирования НБУ был установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку страховщиком не было обеспечено предоставление информации, объяснений, документов, копий документов по предмету проверки, а также доступа к информационным системам. Это сделало невозможным осуществление Национальным банком внеплановой инспекционной проверки ОДО «СК «КРОК» по определенным в распорядительном акте о проведении инспекционной проверки вопросам.

Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в частности, непредоставление документов, информации о предмете проверки, является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Это предусмотрено требованиями действующего законодательства, в частности, статьей 381 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг». Решение о применении меры воздействия вступает в силу 27 октября 2021 года.

Справка:

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не избавляет финансовое учреждение от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Проверить действующие лицензии можно на сайте Национального банка Украины: небанковского финансового учреждения – по ссылке, юридического лица-лизингодателя – по ссылке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
5
Теги