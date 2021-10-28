Национальный банк Украины применил к страховой компании ОДО «СК «КРОК» (ЕГРПОУ 38799866) меру влияния посредством отзыва (аннулирования) всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования. Такое решение правление Нацбанка приняло на заседании 26 октября 2021 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Национальным банком в августе этого года назначено проведение внеплановой инспекционной проверки указанной страховой компании. По результатам проверки специалистами Департамента инспектирования НБУ был установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку страховщиком не было обеспечено предоставление информации, объяснений, документов, копий документов по предмету проверки, а также доступа к информационным системам. Это сделало невозможным осуществление Национальным банком внеплановой инспекционной проверки ОДО «СК «КРОК» по определенным в распорядительном акте о проведении инспекционной проверки вопросам.

Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в частности, непредоставление документов, информации о предмете проверки, является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Это предусмотрено требованиями действующего законодательства, в частности, статьей 381 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг». Решение о применении меры воздействия вступает в силу 27 октября 2021 года.

Справка:

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не избавляет финансовое учреждение от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Проверить действующие лицензии можно на сайте Национального банка Украины: небанковского финансового учреждения – по ссылке, юридического лица-лизингодателя – по ссылке.