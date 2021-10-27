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В присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля 27 октября состоялось открытие Центра безопасности граждан на территории пгт Очеретино Покровского района Донецкой области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

Строительство объекта реализовано в рамках Меморандума о сотрудничестве между Донецкой облгосадминистрацией и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. Центр безопасности граждан поможет быстро реагировать на вызовы, решать вопросы защиты населения и территории общины.

«Сегодня мы открываем уже 16-й Центр безопасности Донецкой области. Эта область является лидером по их количеству. Центры безопасности в территориальных общинах объединят функции усиления общественной безопасности, защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций и предоставления экстренной медпомощи. Цель – круглосуточное реагирование на запрос об экстренной помощи в промежуток времени до 20 минут», — сказал Шмыгаль.

Специализацией таких Центров безопасности является обеспечение тушения пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение защиты прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка на территории населенных пунктов.

Всего на территории Донецкой области планируется создать 28 Центров безопасности граждан.

 
ForUm

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