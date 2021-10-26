также в разделеРелигия
Сегодня верующие УПЦ отмечают память Иверской иконы Богородицы 7
В Одессе 400 нуждающихся и переселенцев получили помощь от УПЦ 8
В Запорожье священник УПЦ передал детским интернатам благотворительную помощь 7
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность уединения от общества 9
Епископ УПЦ рассказал о христианском отношении к смерти 9
В РПЦ считают, что прививка от коронавируса должна быть добровольной 11
В УПЦ приглашают учителей воскресных школ для участия в видеоконкурсе 41
На Волыни священники УПЦ перезахоронили солдат Второй мировой войны 10
Священник УПЦ благословил боксеров сборной Украины на чемпионат мира 19
На Черкасчине освятили 110-летний возрожденный храм УПЦ 57
Патриарх Кирилл рассказал, как заботиться о своей душе и стать счастливым 10
В РПЦ считают, что визит главы Фанара в США может вызвать волну захватов храмов в Украине 78
Митрополит УПЦ объяснил, что вакцинация не влияет на душу человека 10
Священник УПЦ рассказал о традиции милостыни в Православии 13
На кинофестивале «Покров» назвали лучшие православные фильмы 2021 года 21
В Церкви озвучили требования для священников, проповедующих в социальных сетях 141
В УПЦ выступили против украинского фильма о геях 77
В УПЦ объяснили, зачем ставить свечи перед иконами 11

В Одессе духовенство УПЦ и студенты Одесской семинарии стали донорами для онкобольных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Одесской епархии, сдачу донорской крови провели в рамках благотворительной акции «Добро объединяет».

Как рассказал руководитель Социального отдела протоиерей Павел Полищук, таким образом священство и клирики могут проявить свою веру. «Сегодня показываем нашу живую веру, потому что все, что делаем в Церкви – это должно каждого подвигать на добрые дела. Это живое доброе дело и живое участие в жизни тех людей, которым в силах и можем помочь», – сказал он.

В Одесской епархии отметили, что уже более пяти лет священство и семинаристы учувствуют в благотворительных акциях по сдаче донорской крови для болеющих детей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги