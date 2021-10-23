Концепция реформирования Госспецсвязи предполагает два этапа: с января 2022-го по декабрь 2023 года и с января 2024-го по декабрь 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Соответсвующий указ опубликован на сайте президента.
Концепция реформирования Госспецсвязи определяет цели, задачи, этапы, основные приоритеты, направления, механизмы, а также ожидаемые результаты реформирования службы.
Это должно дать ведомству возможность отдельно и во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны эффективно противодействовать угрозам национальной безопасности.
Как отмечают в пресс-службе самой Госспецсвязи, реформа позволит:
- повысить эффективность выполнения возложенных на Службу задач;
- внедрить современные защищены услуги по обмену и обработки информации с ограниченным доступом и современных риск-ориентированных подходов к защите информации;
- решить вопросы социального обеспечения личного состава Госспецсвязи;
- усилить демократически гражданский контроль за деятельностью Службы;
- расширить сотрудничество с НАТО с целью приобретения членства Украины в Альянсе;
- ввести механизмы государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности;
- развернуть систему киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры;
- повысить надежность, оперативность доставки специальной корреспонденции, корреспонденции и почты государственных органов.
Решение вступает в силу со дня обнародования — 22 октября.
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