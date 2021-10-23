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Концепция реформирования Госспецсвязи предполагает два этапа: с января 2022-го по декабрь 2023 года и с января 2024-го по декабрь 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Соответсвующий указ опубликован на сайте президента.

Концепция реформирования Госспецсвязи определяет цели, задачи, этапы, основные приоритеты, направления, механизмы, а также ожидаемые результаты реформирования службы.

Это должно дать ведомству возможность отдельно и во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны эффективно противодействовать угрозам национальной безопасности.

Реализация Концепции рассчитана на период до 2025 года и состоит из двух этапов. Первый этап запланирован на январь 2022-го — декабрь 2023 года. Второй этап будет проходить в период с января 2024-го по декабрь 2025 года.

Как отмечают в пресс-службе самой Госспецсвязи, реформа позволит:

  • повысить эффективность выполнения возложенных на Службу задач;
  • внедрить современные защищены услуги по обмену и обработки информации с ограниченным доступом и современных риск-ориентированных подходов к защите информации;
  • решить вопросы социального обеспечения личного состава Госспецсвязи;
  • усилить демократически гражданский контроль за деятельностью Службы;
  • расширить сотрудничество с НАТО с целью приобретения членства Украины в Альянсе;
  • ввести механизмы государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности;
  • развернуть систему киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры;
  • повысить надежность, оперативность доставки специальной корреспонденции, корреспонденции и почты государственных органов.

Решение вступает в силу со дня обнародования — 22 октября.
ForUm

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