В Україні все більше областей стають червоними зонами, де діють жорсткі правила для невакцинованих і бонуси для людей, які отримали щеплення.

Дедалі частіше перевіряють документів про щеплення - ковід-сертифікати.

Як їх отримати, які типи бувають і чи має значення колір сертифікату?

Відповідаємо на найпоширеніші питання про цей новий вид документа.

Де взяти ковід-сертифікат?

Право на ковід-сертифікати мають всі українці, які отримали одне чи два щеплення.

Є кілька способів, як їх отримати.

Перший - у сімейного лікаря. Це паперовий документ, який ще називають свідоцтвом про вакцинацію. Він має містити ваше ім'я, прізвище, назву вакцини, печатки лікарні та підписи лікаря. Його видають лише після двох доз щеплення.

Другий спосіб - це його генерування у додатку Дія у смартфоні або на порталі Дія. Це електронний документ з QR-кодами.

Як завантажити електронні ковід-сертифікати?

Ось алгоритм завантаження електронного ковід-сертифіката:

встановити застосунок Дія на телефон

у Дії натиснути "Послуги"

обрати "COVID-сертифікат"

Підписати Дія.Підписом заяву на передання даних (потрібно пройти верифікацію, наприклад, за допомогою фото)

натиснути "Отримати сертифікат"

Ковід-сертифікат з'явиться у вашому смартфоні.

Також сертифікат можна завантажити без смартфона на порталі Дія. Але тільки міжнародний.

Що робити, якщо сертифікат не вантажиться?

Проблем із завантаженням сертифікатів виникає багато.

Система не бачить людей через помилки у прізвищах та назвах вакцини, які допустили лікарі під час внесення даних.

Також користувачі скаржаться, що застосунок не впізнає їхні обличчя.

У Мінцифри запевняють, що працюють над цим. Вже понад мільйон українців змогли завантажити сертифікати - і на айфони, і на андроїди.

Найперша порада, якщо не вдається завантажити сертифікат, - оновити застосунок Дія. Багато проблем вирішується зі встановленням найновішої версії.

При виникненні таких питань можна звертатися до технічної підтримки застосунку Дія, а також у чат Дії.

Паперовий сертифікат і електронний одинакові?

Ні. Це різні види документів.

Паперовий сертифікат видає сімейний лікар. Він більше знадобиться для підтвердження вакцинального статусу всередині країни.

Українські електронні ковід-сертифікати визнані у ЄС. Вони містять QR-коди, які перевіряють при перетині кордону. Хоча, відомі приклади, коли кордон перетинали і з паперовими ковід-сертифікатами.

Для подорожей за кордон краще мати електронні сертифікати. Але й електронний теж можна роздрукувати.

Що означають кольори сертифікатів?

З кольорами сертифікатів багато плутанини.

Іноді паперові свідоцтва про щеплення називають жовтими сертифікатами. Цей вид документу існує давно. Часто їх видавали при отриманні щеплення від жовтої лихоманки і друкували на жовтому папері. Але ці документи про щеплення можуть друкувати на будь-якому папері. І тут колір не має ніякого значення.

Головне, що треба запам'ятати - перевіряйте, чи правильно все написано - ваші дані, назва вакцини. Такі сертифікат видають лише після повного курсу щеплення.

А електронні ковід-сертифікати діляться на два типи за кольорами. І тут кольори важливі.

Після першого щеплення можна отримати жовтий електронний сертифікат. Після другого - зелений ковід-сертифікат.

Для подорожей за кордон підходять лише зелені сертифікати. Вони свідчать про повний курс щеплення. Такі сертифікати вважаються дійсними на 14 день після другого щеплення.

Які ще є сертифікати?

Є внутрішні для використання в Україні та міжнародний - для перетину кордону.

Міжнародний ковід-сертифікат можна створити і у додатку, і на порталі Дія.

Внутрішній - тільки у застосунку Дія.

Коли можуть знадобитися ці сертифікати?

У серпні ЄС визнав українські електронні ковід-сертифікати. Їх обов'язково потрібно брати з собою під час подорожей за кордон.

Вони містять QR-код, який можуть перевіряти прикордонники, чи під час відвідин ресторанів, музеїв у країнах ЄС.

У деяких країнах можуть підійти і українські паперові сертифікати, але вони на рівні ЄС не визнані.

Електронні ковід-сертифікати можуть зникати з додатка Дія. Тому краще завантажити пдф-файл з сертифікатом і роздрукувати його.

А в Україні вже вимагають сертифікати?

В Україні сертифікати поки що перевіряють не часто.

Наразі п'ять регіонів мають статус червоних зон. Теоретично там сертифікати мають перевіряти всюди - перед входом у кафе, ТРЦ, кінотеатр.

Але зараз це роблять вкрай рідко.

Ще одне місце, де перевіряють вакцинальний статус - це школи. Якщо у школі не вакциновано хоча б одною дозою 80% вчителів, школу відправляють на дистанційне навчання.

З 21 жовтня в Україні перевіряють сертифікати під час поїздок потягами та автобусами.

Для поїздок між областями потрібно використовувати один із цих документів: свідоцтво про вакцинацію (документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19;) негативний результат тесту на Covid-19.

Ці документи мають бути у всіх водіїв, екіпажу, у пасажирів.

В Укрзалізниці кажуть, якщо цих документів немає, провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки.

Чи є загроза витоку даних?

У Дії вже і так є інформація, наприклад, про ваш закордонний паспорт.

З електронним ковід-сертифікатом додаються лише дані про дату щеплення і назву вакцини.

У Мінцифри запевняють, що всі дані українців захищені.

Що робити, коли сертифікат закінчився?

Сертифікат діє рік після отримання другої дози.

Для того, щоб його продовжити, треба оновити застосунок Дія. Що буде далі, поки не відомо. Ймовірно, в Україні проводитимуть ревакцинацію або колотимуть третю, бустерну дозу. Після цього дію сертифікатів продовжать.