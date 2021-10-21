Национальный банк Украины ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%, в 2022 году – до 3,8% с 4%, сообщается на сайте регулятора.

«В первом полугодии 2021 восстановления экономики было несколько слабее, чем ожидалось. Это обусловлено рядом факторов, в частности влиянием карантина. Зато высокочастотные индикаторы экономической активности свидетельствуют об оживлении экономики во втором полугодии. Так, рекордный урожай ранних зерновых культур обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот», - отмечается в сообщении.

Оживление инвестиционной активности вместе с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой способствовали возобновлению строительства и промышленности. Однако, учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году.

Неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году. Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%.

В 2023 году экономика вырастет на 4%. Рост экономики на прогнозном горизонте будет обеспечиваться прежде всего дальнейшим восстановлением мировой экономики и увеличением внутреннего спроса, в том числе инвестиционного. Также будут храниться довольно благоприятные условия торговли для украинских экспортеров.

Положительное влияние будет иметь и постепенное распространение вакцинации, что позволит избежать локдаунов или иных ограничений для экономической деятельности. Это, в частности, поможет полноценно восстановиться сектору услуг и будет способствовать постепенному возвращению уровня участия населения в рабочей силе до допандемических уровней.