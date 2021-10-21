Маркировка представляет собой комплекс различных сведений в виде текста, цифр, а также символов и графических элементов, которые, в зависимости от различных факторов, могут наноситься как непосредственно на само изделие, так и на упаковку. Ее основная задача состоит в предоставлении информации потребителям о свойствах товара. Однако маркировка также выполняет две дополнительные важные задачи, а именно:

идентифицирующую – позволяет покупателям узнавать о безопасности продукции, ее соответствии установленным нормам;

мотивационную – служит инструментом привлечения внимания к изделиям, расположенным на витринах магазинов.

При всем этом в зависимости от типа продукции, особенностей ее производства, вида упаковки и прочих факторов маркировка на товаре может выполняться посредством различных технологий. Это штампы и клейма, цифровая печать, лазерная гравировка и т. д.

Производственные обозначения

Такие данные наносятся на товары и элементы их упаковки непосредственно производителями, а основная задача состоит в информировании потребителей об основных товарных качествах продукции. Маркировка такого типа может выполняться в виде:

этикеток – наносится на упаковку типографическими способами;

вкладышей – содержат краткие сведения о качествах продукции, а также могут выполнять рекламные задачи;

ярлыков и бирок – сообщают данные об изготовителе изделия (его наименование, местоположение офиса и производственные мощности, контакты и т. д.).

Кроме того, производственная маркировка может быть выполнена в виде штампов и клейм. Как правило, они наносятся непосредственно на изделия с помощью специального оборудования с использованием определенных химических веществ.

Товарная маркировка

Эта категория идентифицирующих элементов представлена кассовыми и товарными чеками, а также ценниками. Первые из них используются с целью подтверждения факта покупки продукции и получения за нее оплаты продавцом. Этот фискальный документ содержит данные о наименовании торговой организации, дате и времени совершения покупки, размере оплаты и т. д.

Товарные чеки получают покупатели одновременно с кассовыми документами во время приобретения изделий непродовольственной группы. Он выдается и в том случае, если в магазине отсутствует кассовый аппарат. Он содержит такие сведения, как:

наименование предприятия;

полное название отпущенного товара;

его количество и стоимость;

дата заключения сделки купли-продажи.

Что касается ценников, то они необходимы для предоставления потенциальным покупателям продукции таких сведений о ней, как наименование, цена, сорт или марка.

Виды и особенности маркировочных знаков

Как было отмечено выше, идентификация и оценка потребительских качеств товаров могут выполняться посредством различных расположенных на них (и упаковке) сведений, в том числе графических элементов. В целом полная маркировка продукции может состоять из таких знаков, как:

информационные – применяются для идентификации определенных свойств продукции;

товарные – свидетельствуют о соответствии изделий установленным требованиям и нормам;

эксплуатационные – содержат правила и рекомендации по использованию;

экологические – сообщают о безопасности продукции для здоровья людей и окружающей среды, а также об отсутствии синтетических компонентов в их составе.

В целом сегодня маркировка является неотъемлемой частью каждого представленного на рынке товара, независимо от его назначения, типа, стоимости и любых других характеристик. Именно она дает возможность потребителям получать все необходимые сведения об интересующей продукции, а производители нередко используют ее в качестве дополнительного инструмента продвижения выпускаемых изделий.