История прошлого века показала, что любая религиозная структура, созданная властью, рано или поздно исчезает.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

Владыка рассказал о подвиге священномученика протоиерея Николая Федоровича Казанского (1874 - 1942), память которого Церковь отмечает сегодня.

«В 1922 году отец Николай был арестован вместе с архиепископом Никодимом (Кротковым) и другими священниками за протест против изъятия богослужебной утвари. Его приговорили к 3 годам тюремного заключения. Выйдя на свободу, священник вернулся в Симферополь. Он открыто выступал против обновленчества, и вскоре именно за это последовал новый арест.

Вскоре отца Николая арестовали в третий раз. Его продержали в тюрьме 3 месяца. Вернувшись в храм, священник рассказывал прихожанам о гонениях на Церковь, о творящихся беззакониях, о том, что обновленцам помогает НКВД. Он призывал за каждым богослужением молиться за всех архиереев, священнослужителей и мирян, томящихся в лагерях и тюрьмах. Об этих беседах и проповедях церковный староста, бывший сотрудником спецслужб, сообщал в НКВД», - рассказал владыка.

Архиерей добавил, что на обвинения в том, что он называл советскую власть антихристовой, отец Николай ответил: «Да, я заявляю, что советская власть, как распространяющая безбожие, является антихристианской властью».

«На допросе священник заявил, что не признает обновленчества, поддерживаемого советской властью, и является последователем Патриарха Тихона, которого большевики называли своим «открытым врагом». Отец Николай был приговорен к 5 годам ссылки и отправлен в Красноярский край», - продолжил иерарх УПЦ.

Епископ Виктор отметил, что отец Николай ни при каких обстоятельствах не соглашался снять священническую одежду, и его арестовали в пятый раз.

«В его обвинительном заключении говорилось: «Ярый тихоновец и враг советской власти». Без суда и следствия он получил еще 10 лет. Здоровье отца Николая было подорвано, и его поместили в колонию для инвалидов. В 1942 году протоиерей Николай Казанский умер в заключении в Устьвитлаге», - добавил архиерей.

По его словам, жизненный подвиг отца Николая чем-то напоминает те события, свидетелями которых являемся сегодня.

«Обновленчество было инициировано и создано государством, поэтому его неприятие, по мнению советских чиновников, указывало на вражду по отношению к власти. И в наше время человек, который остаётся верным Церкви, в глазах псевдо-патриотов становится врагом государства», - пояснил владыка.

С другой стороны, отметил епископ Виктор, также видим, что когда власть вмешивается во внутреннюю жизнь Церкви, это не приводит ни к чему хорошему ни для государства, ни для простого народа. «История прошлого века уже показала, что любая религиозная структура, созданная властью, рано или поздно исчезает», - заключил он.