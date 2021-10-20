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Госдепартамент США контактирует с правительством Гаити и ФБР для освобождения 17 миссионеров, которых взяли в заложники и требуют выкуп в размере 1 млн долларов за каждого.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает Голос Америки.

«Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы освободить американских и канадских христианских миссионеров, похищенных на Гаити членами организованной преступной группировки. Наша администрация сосредоточила на этом усиленное внимание, - сказал Блинкен, выступая на пресс-конференции во время визита в Эквадор, - Мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь решить эту проблему».

Бандитские группировки контролируют большую территорию Порт-о-Пренса, гаитянской столицы, в результате политического кризиса, связанного, в том числе, с убийством президента Жовенеля Моиза, которое произошло 7 июля.
ForUm

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