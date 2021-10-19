Президент Владимир Зеленский хочет уволить главу НБУ Кирилла Шевченко, глава Офиса президента Андрей Ермак ищет кандидатов на замену.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на 3 источники, знакомые с планами Зеленского.

Агентство пишет со ссылкой на источники, что президент не доволен работой Шевченко - в частности, у главы НБУ сложились плохие отношения с несколькими топ-сотрудниками регулятора, что привело к волне отставок, которая «возмутила западных доноров, включая МВФ», передает Экономическая правда.

В Офисе президента информацию о возможной отставке Шевченко назвали «слухами» и добавили, что будет лишь официальная позиция, если будет какое-то решение по замене Шевченко.

В то же время в НБУ заявили, что у Шевченко «впереди много важных задач», над выполнением которых команда «продолжает работать».

Bloomberg также пишет со ссылкой на источник, близкий к ОП, что Зеленский перед тем, как предложить Раде уволить Шевченко, хочет найти ему замену.

По словам источника, поиском кандидатов занимается руководитель ОП Андрей Ермак. Впрочем, по словам источника, пока не ясно, когда процесс будет завершен.

Агентство добавляет, что после появления новости о возможном увольнении главы НБУ украинские облигации подешевели. Так, доходность долларовых бондов со сроком погашения в 2033 году выросла на 18 б.п.