Российская Федерация не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ относительно вступления Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе», - написал он в Twitter.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – это худший сценарий для России.