также в разделеПолитика
Главы МИД Украины и ЮАР возобновили контакты после 23 лет перерыва 14
Зеленский созвал внеочередное заседание Рады 22
Forbes: Атаки Зеленского на Медведчука и санкции в рамках «деолигархизации» не приемлет ни Венецианская комиссия, ни европейские политики 15
Зеленский требует ускорить темпы вакцинации в Украине 14
Зеленский до смерти боится жесткой правды Медведчука, и поэтому в очередной раз придумывает высосанные из пальца уголовные дела 20
Песков: Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием 18
Зеленский: Оффшоры использовал, денег не отмывал 57
У Зеленского назвали Медведева заведующим политическим кладбищем 14
Волошин: История с преследованием Виктора Медведчука проигрышная для Зеленского 20
Зеленский: Газа по очень нормальным ценам достаточно 53
Фомин: Журнал для мировой элиты «Форбс» осудил Зеленского за незаконный запрет телеканалов и репрессии против Медведчука 48
Зеленский допустил возможность обмена Медведчука «на настоящих героев» 43
Макрон в конце ноября может посетить Украину 19
Тимошенко поддержала Саакашвили 77
Кремль прокомментировал отсутствие встречи Путина с Зеленским 2361
Кулеба уверен, что Украина выиграет в гаагском суде по делу о захвате Россией украинских моряков 293
Ясько сообщила о критическом состоянии Саакашвили 107
Таран: Такое впечатление, что дело Медведчука постепенно превращается в долговременный сериал, которым власть будет пытаться удерживать себе рейтинг 37

Российская Федерация не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ относительно вступления Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе», - написал он в Twitter.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – это худший сценарий для России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги