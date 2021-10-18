также в разделеРелигия
В интернете доступна видеоэкскурсия по Зверинецкому монастырю в Киеве 9
Управделами УПЦ рассказал в чем секрет долголетия 9
Митрополит УПЦ объяснил, почему нельзя служить Богу и одновременно нарушать Его заповеди 26
Митрополит Антоний рассказал о псалме, который нужно читать для принятия верного решения 6
Архиепископ УПЦ рассказал, как нужно вести себя в затруднительных ситуациях 8
В Луцке тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь Собора Волынских святых 9
Митрополит УПЦ объяснил, как нужно жить, чтобы быть готовым к Страшному суду 8
Митрополит Онуфрий рассказал о том, как прощая человек уподобляется Богу 10
Митрополит Антоний рассказал об опасности культа личности 14
Священник УПЦ рассказал, как найти путь к Богу 19
На Виннитчине сторонники ПЦУ устроили провокацию на территории храма УПЦ 40
На Ровенщине представители ПЦУ перекрыли общине УПЦ доступ к храму 70
Митрополит Онуфрий рассказал о силе смирения 11
Епископ УПЦ рассказал, почему настоящим христианам сопутствует радость 14
Епископ УПЦ рассказал, как найти крестного для ребенка 34
На Буковине неизвестные ограбили храм УПЦ 32
Запорожский митрополит УПЦ благословил особую молитву перед вакцинацией 47
В Запорожье УПЦ передала детской больнице оборудование стоимостью более 100 тыс грн 9

На Николаевщине в селе Калиновка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой voznesensk.church.ua, чин освящения совершил архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия и благодарственный молебен.

Архиепископ Алексий поблагодарил всех, кто потрудился для создания храма, наградил ктитора Юрия Кормышкина орденом святителя Николая Чудотворца и архиерейской грамотой Людмилу Присяжнюк.

Глава Еланецкой администрации выразила благодарность архиерею и благовторителю за труды в возведении и открытии храма.

Как сообщалось ранее, на Буковине в селе Боянчук митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы вместо захваченного активистами ПЦУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги