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Лидер депутатской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко записала видеообращение в поддержку задержанного в Грузии экс-президента страны Михеила Саакашвили, в котором призвала немедленно его освободить.

Видеообращение нардепа обнародовано в телеграм-канале Саакашвили.

Юлия Тимошенко отметила, что часто занимала с Саакашвили разные позиции и дискутировала с ним, однако точно знает, что он искренне болеет за демократическую и сильную Украину, так же, как за демократическую свободную, сильную и богатую Грузию.

«Я прошла через политические репрессии, я знаю, что такое находиться в политическом заключении — никогда никому я этого не пожелаю. Несправедливо лишать человека свободы за политическую борьбу, за политические убеждения. Поэтому я считаю, что Михеил Саакашвили имеет полное и безоговорочное право быть на свободе в своей родной стране, а не в тюрьме, и на свободе защищать свои политические убеждения, защищать свою Грузию», — заявила Тимошенко.

Обращаясь к Саакашвили, она также призвала его прекратить голодовку.

«Дорогой Михо, я, как никто другой, прекрасно знаю, что голодание в тюрьме — едва ли не единственная форма протеста, и я прекрасно понимаю твои мотивы, которые вынудили тебя это сделать. Но в то же время хочу настойчиво попросить тебя прекратить голодовку, ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным. Я призываю людей, которые поддерживают Михеила Саакашвили, обратиться к нему с просьбой прекратить голодовку — это сверхважно для его жизни и для вашей совместной борьбы», — акцентировала политик.

Напомним, ранее Ясько сообщила о критическом состоянии Саакашвили.
ForUm

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