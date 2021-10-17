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Полиция нашла двух украинских паломников на Афоне. Они пропали без вести с вечера пятницы.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Правоохранители нашли украинцев у скита, принадлежащего монастырю Великая Лавра, они находятся в хорошем состоянии. Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.

Двое украинцев разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а затем сбились с дороги. О пропавших сообщили в пятницу вечером.

В спасательной операции приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, которые хорошо знают местность.
ForUm

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