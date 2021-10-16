Смирение делает человека недоступным для демонских сил.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на «Интере».

Предстоятель рассказал о самоубийстве как тяжелом грехе и значении послушания в жизни христианина. Он вспомнил один случай из жизни.

«В храм время от времени ходил один юноша, которого вдруг стали посещать греховные помыслы о самоубийстве. Он рассказал об этом духовнику, и священник посоветовал ему молиться, поститься и стараться чаще ходить в церковь. Однако помыслы все равно не отходили. Юноша уже изнывал и едва не впал в отчаяние. Тогда священник назначил ему определенный день и время и сказал, что даст конкретное наставление.

Юноша пришел в указанное время. Священник спрашивает: «Что тебе говорят мысли?» – «Они говорят, чтобы я залез на крышу одного высокого дома и оттуда бросился вниз». Священник сказал: «Сделай так, как велят мысли, но перед тем перекрестись и скажи: «Господи, прости меня! Я это делаю не по своей воле, а по воле священника, так мне благословил мой духовный отец». Парень послушался духовного отца, пошел и так обратился к Господу. С того времени юноша больше не имел греховных помыслов о самоубийстве и жил доброй христианской жизнью», — рассказал Блаженнейший и отметил, что такую силу имеет духовное послушание.

«От послушания рождается смирение, а смирение делает человека недоступным для демонских сил. Потому что смиренный человек наполняется Божьей силой», – добавил архипастырь.

Предстоятель отметил, что каждый человек должен найти себе духовника, который как раз помогает верующему правильно понимать Божественные законы и идти по пути к Богу.

«Да помогает нам Господь, чтобы свою жизнь строили на божественных законах. Если приходят какие-то помыслы, какие бы они ни были, то не надо вступать с ними в диспут, а надо духовнику каяться и открывать их. Тогда будем недоступны для враждебной силы, и Бог будет везде беречь Своей благодатью», – пожелал Митрополит Онуфрий.