Умер депутат британского парламента от Консервативной партии Дэвид Эймесс, которого в пятницу несколько раз ударили ножом.

Нападение произошло в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс, сообщает ВВС Украина.

Эймесс проводил рутинную встречу с гражданами.

Полиция графства Эссекс сообщила, что по подозрению в убийстве арестован 25-летний мужчина. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. В город вылетел вертолет скорой помощи.

«Его ударили ножом несколько раз», - сообщил Джон Лэмб, председатель местной партийной ячейки в округе, который сэр Дэвид представлял в парламенте.