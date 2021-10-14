Индонезийский остров Бали в четверг открылся для иностранных туристов после полуторагодовалого перерыва, но международные авиарейсы здесь пока не будут принимать.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Правительство стремится возродить туристическую отрасль Бали, которая из-за жестких иммиграционных мер Индонезии во время пандемии фактически была разрушена. На острове массово закрывались гостиницы, магазины и предприятия.

В то же время визовые требования и список стран, гражданам которых уже можно посещать Бали, пока нечеткие. Индонезийское правительство поздно в среду только назвало 19 стран, жители которых имеют право на посещение острова. В список входят, в частности, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, а также несколько стран Западной Европы и Персидского залива.

В то же время некоторые представители индонезийской индустрии туризма считают, что план открытия Бали не соответствует спросу.

Кроме того, что Индонезия требует от туристов сделать прививки против COVID-19, они еще должны провести первые 5 дней на карантине.

Каждый турист также должен приобрести страховку, которая будет покрывать заболевание COVID-19, и предоставить подтверждение полной оплаты жилья на весь срок пребывания на Бали.