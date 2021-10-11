На Буковине освящен новый храм Украинской Православной Церкви вместо захваченного активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на группу храма в Фейсбук, новый храм в селе Боянчук освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Чин освящения совершил митрополит Мелетий.

«Я рад, что в этот знаменательный день мы можем вместе помолиться. Сегодня не хочется оборачиваться назад и вспоминать, что было. Но жизнь заставляет нас это сделать для того, чтобы оценить тот труд, который вложен в этот храм. Он построен на слезах, на переживаниях, на страданиях. И сегодня мы видим, что то семя, которое почти три года назад было брошено здесь, проросло в такую красоту. Верим, что Божья благодать, о которой заботились вы, когда строили этот храм, будет на этом месте долгие-долгие годы. Сегодня такой волнующий момент, потому что мы освящаем то, что вы принесли от сердца, от души Богу», - сказал владыка.

После чина освящения митрополит Мелетий с духовенством совершил Божественную литургию в новом храме.

Как сообщалось ранее, на Волыни в селе Пески освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Георгия Победоносца, который построенный вместо захваченного сторонниками ПЦУ.