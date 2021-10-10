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В аннексированном Крыму число выявленных за сутки в случаев заражения коронавирусом COVID-19 впервые с начала пандемии превысило 500 и составило 519. Об этом сообщил так называемый "минздрав" в воскресенье, 3 октября.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился восемь раз подряд со 2 октября.

Всего в Крыму диагноз COVID-19 подтвержден у 84 тыс. человек, более 2,6 тыс. пациентов умерли. Привились 520 тыс. жителей – около половины от планового показателя.

С 11 октября в Крыму работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет. Работать из дома также будет половина "госслужащих". Руководители отелей, заправок, ресторанов и магазинов, в которых вакцинированы менее 80% сотрудников, должны буду
ForUm

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