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Человек должен быть мужественным и твердым в своем покаянии.

Фото: lavra.ua 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«Господь обязательно поможет тому человеку, который стремится покаяться. И никакие угрозы, запугивания бесовские не смогут человеку навредить - только молиться и быть твердым на своем пути к Богу», - отметил Предстоятель УПЦ.

Архипастырь вспомнил случай из жизни, который произошел в 1970 году с одной женщиной.

Он рассказал, что как-то одна женщина пришла к священнику и рассказала, что она делает людям добро. «Он поинтересовался, как именно. Она по простоте сердца, сказала, что имеет книгу «Белая магия», в которой говорится, как делать людям добро. Священник взамен сказал ей, что и «черная магия», и «белая магия» учат делать людям зло.

Он рассказал ей все, что знал о магии. Женщина прониклась и покаялась в своих грехах, - продолжил владика.- Она пришла домой, сожгла эту книгу, и ей стали появляться демоны. Они кричали ей: «Зачем ты сожгла книгу? Ты все равно наша! Почему поверила ложному священнику? Если ты не вернешься к нам, то мы тебя задушим». Но она молилась, как умела, и крестом защищалась от бесовского нашествия. Она снова пошла к священнику и рассказала обо всем. Он посоветовал отслужить водосвятный молебен в храме, взять святой воды и все окропить ею дома».

Как добавил Блаженнейший, женщина послушалась священника, окропила свой дом святой водой, искренне покаялась, и больше никогда ее не посещали демоны.

«Если человек покается в грехах, то должен мужественно терпеть внутреннее сопротивление. Чем больше грех - тем сильнее борения внутри», - отметил владыка.

Предстоятель также напомнил, что 9 октября память святого евангелиста и апостола Иоанна Богослова - «апостола любви». Апостола Иоанна так называют именно потому, что он имел большую любовь к своему Учителю и Спасителю Господу нашему Иисусу Христу.

Митрополит Онуфрий призвал к покаянию в грехах и пожелал, чтобы все были носителями Божественной любви.
ForUm

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