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На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Так, по состоянию на утро 9 октября на горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - был восточный ветер 18 м/с.

Температура воздуха снизилась до 9° мороза, при этом - здесь было облачно и был туман.

По прогнозу синоптиков, по Украине сегодня осадков не ожидается, ночью - мороз, днем - до 17 градусов тепла.

В южных и восточных областях местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму и на Приазовье 4-7° тепла, днем 9-14° тепла, на Закарпатье 15-17°.
ForUm

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