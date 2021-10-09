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В Черкассах в микрорайоне «Дахновка» освятили нижний придел храма УПЦ в честь святителя Софрония Иркутского чудотворца.

Фото: Черкасская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, чин освящения возглавил митрополит Феодосий Черкасский и Каневский Феодосий в сослужении архиереев и духовенства.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Феодосий вручил Благодарственные письма благотворителям, которые помогают в строительстве и благоустройстве храма.

Как отмечается на сайте епархии, строительство началось почти 15 лет назад, из которых значительная часть времени ушла на укрепление болотистой местности, где сейчас возвели новый храм УПЦ. В будущем верхний храм освятят в честь трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 

На Виннитчине в селе Лопатин митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершил чин освящения нового храма УПЦ в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Божественную литургию в нем.

Храм в селе строился около 20 лет усилиями местных жителей, сообщается на сайте епархии.

Митрополит Варсонофий поздравил настоятеля храма и верующих с важным для села событием.

Также в селе Коло-Михайловка Винницкого района архиерей освятил накупольные кресты для нового храма УПЦ

«На протяжении почти трех лет верующие Покровской общины, которых в свое время предал настоятель, молились в частном доме одного из прихожан. Василий Костюк, хозяин дома, где раньше молилась община, всегда рассказывал, что верующие УПЦ строили и ту церковь, которую забрал в ПЦУ бывший настоятель. Прихожане с болью вспоминают, как священник их обманул: он до последнего дня на их прямые вопросы уверял, что не будет переходить к раскольникам», – сообщили в епархии.

Как сообщалось, бывший настоятель Покровской общины перешел в раскол в 2018 году вместе с храмом.

После молитвы митрополит Варсонофий вручил благотворителю храма Олегу Войшицкому орден святителя Николая Чудотворца

Освящение храма состоится 28 октября.
ForUm

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