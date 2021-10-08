Новый комплект белья — не просто одежда. Нежные прикосновения ткани, возможность ощутить себя желанной, исключительно сексуальной. Красота женского тела, способная сводить с ума, подчеркнутая тем самым идеальным ансамблем из приятного кружева, шелка, хлопка или же сетки — вот, что способна увидеть каждая девушка, стоя перед зеркалом.

Первое, что мы надеваем утром — это нижнее женское белье. Ритуал, который заряжает уверенностью на весь день. Ведь, если девушка чувствует себя комфортно в нем, то выглядит она на все сто, от нее веет гармонией, сексуальностью, привлекательностью. Правильно подобранный комплект может скрыть мелкие недостатки и, в первую очередь, подчеркнуть самые эстетичные очертания тела. Разве не каждая женщина мечтает выйти из магазина с большими пакетами, наполненными соблазнительными бюстами, боди и трусиками?

Бренды

Актуальная коллекция Guess буквально притягивает своим разнообразием. Это наиболее подходящий вариант для уверенных в себе красоток. Манящие боди из нежного, тонкого кружева различных цветов, в которых изящно подчеркивается красота груди и ягодиц. Для жгучего образа ассортимент предлагает вариант в черном цвете, который сделает фигуру более стройной и аппетитной, а в розовом оттенке вы почувствуете себя более нежной и кокетливой. Также, бренд предлагает разнообразие бюстов: различные лифы с лямками по бокам и на спине, хлопковые модели более спортивного плана, или же соблазнительная сетка и ажур черного, светлого, яркого и жгучего красного оттенков.



Superdry в своем каталоге делает упор на более спокойные модели из хлопка. Мягкие, удобные бра и бикини, садящиеся точно по фигуре обладательницы всегда незаметно скрываются под одеждой, не давят и доставляют только удобство и эстетическое удовольствие. Лейбл позволяет выбрать для себя комбинации из нескольких пар. Покупательницы, у которых в приоритете простота и комфорт активно приобретают комплекты Супердрай и всегда остаются довольны.



Покупая себе что-то новое, главное — нравиться не только другим, но и себе. Поскольку мы говорим об интимной части нашего гардероба, нельзя пренебрегать качеством. Например, в интернет-магазине Ultrashop можно найти огромный ассортимент оригинальных товаров от мировых брендов с быстрой доставкой и удобной навигацией по сайту. Подобрать для себя готовые образы из каталога или же вдохновиться и создать свои эксклюзивные комбинации, добавить их в избранное и с легкостью заказать в пару кликов.