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Во время переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров забросил генсекретарю НАТО Енсу Столтенбергу «поддержку неонацистов в Украине», сообщает The Washingtonpost.

Во время переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прервал Столтенберга, обвинив НАТО в поддержке неонацистов в Украине, передает Украинская правда.

По словам европейского чиновника, Лавров также заявил, что Совет НАТО-Россия-форум, созданный в 2002 году для содействия сотрудничеству между двумя сторонами, является бессмысленным, ссылаясь на то, что НАТО часто жалуется на Россию.

Столтенберг в ответ выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, ее поддержкой Беларуси и гибридными действия в отношении союзников НАТО.

Генеральный секретарь повторил предложение, сделанное более 18 месяцев назад, о проведении очередного заседания Совета НАТО-Россия, отметил чиновник, назвав Совет «важной платформой для диалога».

Напомним, Североатлантический альянс выслал восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе из-за проводимой Москвой враждебной деятельности.
ForUm

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