В крещенской купели уничтожается первородный грех, и человек, соединяясь с Богом, становится гражданином Царствия Небесного.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.

«Таинство Крещения – это ядро, центр всех предыдущих и последующих за ним обрядов, известных нам под названием «крещение». Чтение специальных молитв в первый день рождения ребенка, чин наречения имени, чин оглашения, освящение воды, и помазывание святым елеем – всё это ведет к таинству Крещения», - пояснил священник.

Он напомнил, что таинством называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым образом подается человеку благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия.

«Таинство корневым, фундаментальным образом изменяет человека. Господь посредством таинства просвещает, спасает, исцеляет, обожает человека и соединяет его с Собою. Первым в числе таинств является таинство Крещения. Его еще называют дверью в Церковь, в Царствие Небесное», - сказал отец Андрей.

Священник привел определение таинства Крещения согласно катехизису: «Крещение есть Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Святым Духом в жизнь духовную, святую». «В таинстве Крещения присутствуют два элемента: умирание ветхого человека (первородного греха) и воскресение нового человека, обновленного благодатию Божией», - добавил он.

По канонам Церкви таинство считается совершенным, если правильно прочитана тайносовершительная формула и произведены иереем определенные священнодействия, подчеркнул священник Андрей Чиженко.

«В требнике говорится: «И когда священник помажет елеем всё его тело, крестит его священник, держа его прямо, обращенным взором на восток, со словами: «Крещается раб Божий [или раба Божия] имярек, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь». При каждом речении священник погружает его, трижды низводя его в воду и возводя. И хорошо омывает всё тело его. Затем принимает его восприемник от святой купели из рук священника на свои руки, покрытые белым полотном», - пояснил отец Андрей.

«Таким образом совершается дело нашего спасения: в крещенской купели уничтожается первородный грех, и человек, соединяясь с Богом, становится гражданином Царствия Небесного, равноангельным небесным духовным существом», - заключил священник УПЦ.