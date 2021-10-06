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В Днепропетровскую епархию УПЦ привезут чудотворную икону Божией Матери «Казанская» из Свято-Троицкого Маркового мужского монастыря Витебской епархии Белорусской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, чудотворный образ провезут по храмам Днепра и области.

Святыню торжественно встретят 14 октября в 08.45 в Свято-Троицком кафедральном соборе Днепра и останется там до 17 октября. Далее чудотворный образ будут выставлять для поклонения в храмах Новомосковска, Павлограда, Синельниково, Покровского, Васильковки, Межевой, Петропавловки, Терновки и Знаменском женском монастыре села Вербовское Синельниковского района.

С 4 ноября икона будет находится в разных храмах Днепра. 15 ноября состоятся проводы святыни из городского подворья Знаменского женского монастыря.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте епархии. 

*** В Свято-Троицком Марковом монастыре Беларуси находится уникальная чудотворная Казанская икона Божией Матери — ею монастырь благословил Московский патриарх Никон.

Икону передал в монастырь царь Алексей Михайлович, о чем свидетельствовала надпись, сделанная с обратной стороны: «Сей святой образ Божией Матери Казанския, просиявший дарами исцеления, царем Алексеем Михайловичем пожертвован Витебскому Марковому монастырю 1655 года 8-го иулия Москва. Обновлен сей святой образ 1 марта 1865 года». По стилю икона была византийского характера и древнемосковского письма. 

Вскоре от иконы стали происходить чудеса. В середине XVII столетия по молитвам перед чудотворной иконой в Витебске была прекращена эпидемия (эпидемия какой болезни летописи не сохранили). А в 1867 году перед иконой исцелилась жена витебского губернатора.

В 1812 году монастырь подвергся разорению войсками Наполеона. Почти всё ценное имущество было вывезена захватчиками, но чтимую Казанскую икону Богородицы монахам удалось спрятать в лесу. После окончания войны разорённый монастырь был восстановлен усилиями жертвователей. Очередное разорение обители произошло в самые первые годы советской власти. Возродился монастырь в 2000 году. Чтимая Казанская икона в серебряном окладе была возвращена в обитель и теперь выносится на крестные ходы в дни великих праздников.

С 2014 года Казанская Витебская икона Божией Матери включена в официальный церковный календарь для общецерковного почитания.
ForUm

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